Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении женщины, родные просят позвонить по номеру 8 747 501 34 25.

Фото предоставлено Айжанар Куанышкалиевой По словам дочери пропавшей женщины Айжанар Куанышкалиевой, последний раз женщину видел её сосед 15 апреля около 11.00. – В это время она обычно идет на работу, но туда она вчера не дошла. Оба её номера отключены, однако время от времени кто-то скидывает нам прозвоны с её номеров. При ней были её документы и крупная сумма денег. Она была одета в красную безрукавку, черные брюки и красные ботинки. Потерей памяти не страдает, серьезных проблем со здоровьем тоже не было, раньше никогда так не пропадала. Мы очень переживаем за маму, - сообщила Айжанар Куанышкалиева. По словам девушки, в день пропажи родные написали заявление в полицию и в данный момент поиском Жанаргуль Нургазиевой занимаются полицейские.