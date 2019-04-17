Теперь Роман Грошев и по документамПельмень Кондольский. Напомним, житель города на Урале принял участие в конкурсе «Кондольские продукты». Главный приз 200 килограмм пельменей. Победителем станет тот, кто изменит имя и фамилию на Пельмень Кондольский. Роман Грошев не долго думал. Это его любимое блюдо с детства. Он так любит пельмени, что нисколько не сомневался. Даже родителей смог уговорить – объяснив все плюсы такого имени.Теперь надо ехать в Пензу за призом. Но даже получив желанный выигрыш, молодой человек собирается остаться Пельменем. Он очень горд своим решением. Говорит, если в ближайшем будущем появятся дети, то они будут носить отчества Пельменьевна и Пельменьевич. И обязательно - Кондольские. Интерес к его персоне подтолкнул его освоить модную сейчас профессию - блогер.