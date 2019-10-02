Иллюстративное фото из архива "МГ" С начала года работники госкорпорации приняли и оформили более 52 тысяч заявлений на назначение пенсии по возрасту и более 57 тысяч заявлений на получение базовой пенсионной выплаты. Самое большее количество новоиспеченных пенсионеров прибавилось в Алматинской и ВосточноКазахстанской областях. Так, за 8 месяцев 5 954 жителя Алматинской области и 4 622 жителя ВосточноКазахстанской области вышло на пенсию по возрасту. В Западно-Казахстанской области за 8 месяцев текущего года оформились 2224 пенсионеров по возрасту. Меньше всего «новых» пенсионеров появилось в Атырауской (1554 заявления), Мангистауской (1681 заявление) областях, а также в г.Шымкенте (2104 заявления). К слову, по данным межведомственного расчетного центра социальных выплат госкорпорации, на сегодняшний день в Казахстане насчитывается 2,2 миллиона пенсионеров. - Мы сопровождаем человека на самых важных этапах его жизни, и выход на пенсию не исключение. Мы заботимся о вашем комфортном получении услуг и еще в октябре прошлого года запустили композитную услугу, по которой одним заявлением можно оформить 4 государственные услуги, связанные с выходом на пенсию. И это не последние наши новации для граждан, – рассказала председатель госкорпорации Асемгуль Балташева. Кроме того, с августа этого года госкорпорация запустила пилотный проект, по которому за 10 дней до выхода на пенсию заявителю приходит ряд смс-сообщений. Ответив на смс, будущий пенсионер может оформить всё без походов в ЦОН. Пока данный пилотный проект действует только на работников госкорпорации. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.