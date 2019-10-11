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Социум

225 тысяч тенге не хватает семье из Уральска на лечение ребенка за границей

8-летняя Балауса прошла три курса лечения в Самаре и теперь 21 октября девочку ждут на четвертый курс реабилитации, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказала мама девочки Ботагоз, после трех курсов реабилитации в состоянии Балаусы есть заметные улучшения. Последний курс лечения девочка проходила в апреле этого года. – Моя дочь после реабилитации стала намного спокойнее, менее капризной, увеличился словарный запас, улучшилось внимание. Балауса находится на домашнем обучении, в этом году пошла в третий класс. Домой приходят учителя и с ней занимаются. Я очень рада таким изменени
Арайлым Усербаева
225 тысяч тенге не хватает семье из Уральска на лечение ребенка за границей
8-летняя Балауса прошла три курса лечения в Самаре и теперь 21 октября девочку ждут на четвертый курс реабилитации, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 
Как рассказала мама девочки Ботагоз, после трех курсов реабилитации в состоянии Балаусы есть заметные улучшения. Последний курс лечения девочка проходила в апреле этого года. – Моя дочь после реабилитации стала намного спокойнее, менее капризной, увеличился словарный запас, улучшилось внимание. Балауса находится на домашнем обучении, в этом году пошла в третий класс. Домой приходят учителя и с ней занимаются. Я очень рада таким изменениям, но одновременно меня тревожит ее будущее. Ведь лечение нужно проходить регулярно, его нельзя прерывать. Для полного выздоровления врачи рекомендовали пройти нам 10 курсов лечения. Кроме этого, специалисты в один голос утверждают, что нам нельзя делать длительные перерывы между лечением, - рассказала Ботагоз. По словам женщины, четвертый курс реабилитации стоит стоит 550 тысяч тенге, 325 тысяч из которых семья собрала с помощью неравнодушных людей. Теперь им нужно собрать еще 225 тысяч тенге. – Самостоятельно за такое короткое время мы эту сумму не соберем. Супруг работает один, его заработка хватает только ежедневные расходы. Кроме Балаусы у нас есть еще шесть детей. Голова идет кругом, не знаю, сможем ли мы собрать эти деньги. Дочери уже 9 лет и я хочу для нее нормального детства. Я очень сильно волнуюсь за свое будущее и хочу, чтобы она вылечилась и смогла как все дети посещать школу. Обращаюсь ко всем добрым людям с просьбой о помощи. Мое материнское сердце верит и надеется, что люди откликнутся и не останутся в стороне. С миру по ниточке, помогите нам собрать эту сумму, - добавила Ботагоз. Напомним, с детства Балауса страдает редким заболеванием целиакия (мультифакториальное заболевание, нарушение пищеварения, вызванное повреждением ворсинок тонкой кишки некоторыми пищевыми продуктами, содержащими глютен - прим. автора). Из-за этого заболевания она не может есть обычную еду. Балауса должна соблюдать безглютеновую диету. Продукты без глютена семья заказывает из Алматы и стоят они недешево. К тому же девочка страдает задержкой психического развития и у нее диагностирована гидроцефалия головного мозга. Kazkom 5578 3427 1723 0095 ИИН 850623351503. Халык банк 4390878218355443 Киви-кошелек 87058218568 Номер Ботагоз 8 705 821 85 68 Kaspi Gold 5169 4971 0498 6249 Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
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