225 тысяч тенге не хватает семье из Уральска на лечение ребенка за границей

8-летняя Балауса прошла три курса лечения в Самаре и теперь 21 октября девочку ждут на четвертый курс реабилитации, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказала мама девочки Ботагоз, после трех курсов реабилитации в состоянии Балаусы есть заметные улучшения. Последний курс лечения девочка проходила в апреле этого года. – Моя дочь после реабилитации стала намного спокойнее, менее капризной, увеличился словарный запас, улучшилось внимание. Балауса находится на домашнем обучении, в этом году пошла в третий класс. Домой приходят учителя и с ней занимаются. Я очень рада таким изменени