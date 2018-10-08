В ходе заседания было обсуждено ежегодное послание главы государства народу Казахстана. Алтай КУЛЬГИНОВ рассказал собравшимся о проделанной в области работе. - 5 октября глава государства выступил с ежегодным посланием народу Казахстана. Основными темами послания стала помощь банкам, решение жилищных проблем казахстанцев, проблемы образования и актуальный вопрос работы МВД. Президент поручил повысить казахстанцам минимальную заработную плату с 1 января 2019 года в полтора раза, то есть с 28 до 42 тысяч тенге. Есть также хорошая новость для работников здравоохранения и образования, - отметил аким области. Стоит отметить, что по словам Алтая КУЛЬГИНОВА, в регионе проводится активная работа по производству и экспорту отечественного товара, выросло количество крестьянских хозяйств. Если в 2017 году в области функционировало пять тысяч крестьянских хозяйств, то в нынешнем году их число достигло 6,5 тысяч. Выяснилось, что более одного млн гектаров земли были возвращены государству. - Эта работа будет продолжаться. Земля будет предоставляться нашим гражданам, которые умеют и хотят работать. В послании отмечена роль расширения товаров народного потребления. У нас сегодня на экспорт работают такие предприятия как Уральский трансформаторный завод, "Жайык Агро", "Квант", "Стеклосервис". Все, что можно производить в Казахстане, должно производиться у нас. Президент призвал в полной мере реализовать потенциал агропромышленного комплекса. По современным агротехнологиям у нас работают такие предприятия, как "Кублей", "Жайык Агро", "Желаевский КХП". Инвесторы британской компании готовы вложиться в наш регион, чтобы вывести нас на мировой рынок, особенно на китайский рынок, - заявил Алтай КУЛЬГИНОВ. Глава региона также отметил, что согласно поручению президента, в течение двух лет 110 населенных пунктов были обеспечены чистой питьевой водой. - Это порядка двух тысяч километров водопроводных сетей. Где мы брали материалы? Трубы мы брали у трех заводов, которые работают в нашем регионе. Там работают по 200-300 человек. Кирпичный завод поставляет нам свою продукцию. Железобетонные изделия, а именно емкости для сбора воды производит "Стройкомбинат". Водозаборные сооружения производит Уральский литейный завод. В следующем году мы обеспечим водой еще 50 населенных пунктов, - рассказал Алтай КУЛЬГИНОВ. Глава региона также заявил, что в нашем регионе 51 тысяча предпринимателей имеют долги по налогам. - Общая сумма долгов около 5,5 млрд тенге. Сверху штрафы и пени это еще 2,5 млрд тенге. Согласно посланию президента пеня и штрафы будут списаны, в случае оплаты основного долга. Это очень хорошая поддержка для бизнесменов для того, чтобы встать на ноги, - отметил глава региона. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.