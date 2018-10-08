Фото взято со страницы smarturalsk Первое эффективное электронное табло уже появилось на остановке "Казахтелеком" на главном проспекте города. Табло отображает номер маршрута и сколько времени осталось до приезда того или иного маршрута. Устройство также отображает температуру воздуха. Жители и гости города уже по достоинству оценили "ноу-хау". - Очень удобное устройство. Много полезной информации отображает. Я также пользуюсь приложением InfoBus. Можно отслеживать маршрут любого автобуса. В Астане уже давно так. Рада, что наш город становится лучше, - рассказала жительница Уральска Самал. Нашлись и те, кто предложил усовершенствовать технологию. - Было бы хорошо, если бы еще указывали расписание до какого времени будет ездить тот или иной маршрут. А то некоторые маршруты только до 19.30 ходят. А в выходные вообще дождаться автобус как счастливый лотерейный билет выиграть, - заявила жительница города Марина. Стоит отметить, что в планах администрации города установить еще 10 таких табло по городу.