На остановочных павильонах Уральска планируется установить 10 электронных табло, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото взято со страницы smarturalsk Первое эффективное электронное табло уже появилось на остановке "Казахтелеком" на главном проспекте города. Табло отображает номер маршрута и сколько времени осталось до приезда того или иного маршрута. Устройство также отображает температуру воздуха. Жители и гости города уже по достоинству оценили "ноу-хау". - Очень удобное устройство. Много полезной информации отображает. Я также пользуюсь приложением InfoBus. Можно отслеживать маршрут любого автобуса. В Астане уже давно так. Рада, что наш город становится лучше, - рассказала жительница Уральска Самал. Нашлись и те, кто предложил усовершенствовать технологию. - Было бы хорошо, если бы еще указывали расписание до какого времени будет ездить тот или иной маршрут. А то некоторые маршруты только до 19.30 ходят. А в выходные вообще дождаться автобус как счастливый лотерейный билет выиграть, - заявила жительница города Марина. Стоит отметить, что в планах администрации города установить еще 10 таких табло по городу. 