За прошедшие 40 лет в водоемах области не только катастрофически снизился уровень воды, но и произошло чрезмерное загрязнение р. Урал. В некоторых участках уровень воды составляет всего лишь 40-50 см. На сегодняшний день все работы по дноуглублению проводит АО "Павлодарский речной порт". - Дноуглубительные работы на реке Шарон начаты 1 августа, с этого времени, мы прошли 3 км дноуглубления, с моря - 1 тысячу метров. Привлекли к работе мы и экскаваторы, было много мусора в реке.В этом году согласно плану на Кигаче должно быть убрано 480 тысяч кубов грунта, этот объем мы выполним до конца текущего года, - рассказал заместитель председателя правления АО "Павлодарский речной порт" Максат Садвакасов. Надо сказать, что вид данных работ никакого вреда экосистеме не наносит, наоборот, донные отложения будут способствовать росту растительности и положительно скажутся на увеличении популяции рыб. - В данный момент аппарат работает на глубине 3- 3,20 метра от среза воды. По балтийской системе проектная глубина составляет самое меньшее 40 метров, по проекту проводим дноуглубительные работы на глубине 2,5 метра и ширине 25 метров. Стараемся на 20-30 см глубже копать, с целью сохранить уровень от песка и других осадков, - объяснил начальник участка Дидар Алипов. По словам председателя совета ветеранов сельского округа Шортанбай Саясата Зулкарнаева, ранее сельчане задавали вопросы связанные с их основным видом деятельности, а именно не принесут ли вреда их скоту дноуглубительные работы? Так как они используют воды реки в сельскохозяйственных целях, а именно поят скот и заготавливают корма. - Эти места полнятся рыбой. И после проведения всех очистительных и дноуглубительных работ, популяция рыб возрастет. Мы благодарны руководству области за своевременное решение давно назревшей проблемы. Мы надеемся, что по окончанию работ, будет создано учреждение, которое бы следило за чистотой этого участка,- выразил надежду Саясат Зулкарнаев. Отметим, что дноуглубительные работы рек Кигач и Урала будут производиться в течение трех лет с 2017 до 2020 года.