Расследование начато по статье "Хулиганство", передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, по факту отравления неизвестным веществом школьников СОШ №40 г.Уральск проведена проверка. - В результате сотрудниками полиции установлена ученица данной школы, которая распылила перцовый баллончик. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 293 УК РК "Хуллиганство", - рассказали в пресс-службе ДВД. Напомним, 4 октября из СОШ №40 в больницу увезли 15 школьников и педагога. Предварительный диагноз - отравление неизвестным химическим веществом. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.