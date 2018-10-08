Иллюстративное фото из архива "МГ" Бюджетники в Казахстане будут получать жилищные сертификаты для снижения первоначального взноса по программе "7-20-25", сообщили в ипотечной организации "Баспана". "Для исполнения поручения главы государства выпустят не менее 50 тысяч жилищных сертификатов. До конца 2018 года казахстанцам вручат 10 тысяч сертификатов", – говорится в сообщении. Жилищные сертификаты "7-20-25" существенно снизят первоначальный взнос для работников бюджетной сферы при участии в ипотечной программе. Распределять сертификаты будут акиматы городов и областей. - Глава государства поручил проработать вопрос частичного субсидирования первоначальных взносов по льготной ипотеке из местного бюджета. Выдача таких жилищных сертификатов повысит доступность ипотеки для квалифицированных педагогов, медиков, полицейских и других специалистов, необходимых региону. Мы уже на этой неделе совместно с акиматами начнём выдавать жилищные сертификаты казахстанцам, – сказал председатель правления ипотечной организации "Баспана" Кайрат Алтынбеков. Средний номинал одного жилищного сертификата составит 1 млн тенге. Всего для стимулирования населения в участии в президентской ипотечной программе местные исполнительные органы выделят не менее 50 млрд тенге. В сентябре для снижения финансовой нагрузки по программе "7-20-25" для молодых семей и работников бюджетной сферы разработали продукты "Жас арман" и "Қамқор баспана", которые уже стартовали в некоторых регионах. Читайте также: Три главные проблемы "7-20-25": высокий первоначальный взнос, недостаток жилья и банки 5 октября во время ежегодного Послания Нурсултан Назарбаев поручил разобраться, почему программа "7-20-25" не пользуется большой популярностью. - Нет желающих или условия такие? Банки не могут найти? Давайте разберёмся. Объявлена программа, что банкам нужно? Правительство не работает, Бахытжан (обращаясь к премьеру Бахытжану Сагинтаеву. – Авт.). Акимы не работают. Ко всем акимам обращаюсь: что вам ещё надо? Чтобы людям сделать хорошо, что надо? Всё дали, – сказал президент. На сегодняшний день по программе одобрено только около 2000 заявок.