Около 20 тысяч зрителей собрал Гала-концерт с участием звезд казахстанской и российской эстрады, посвященный празднованию Дня города Атырау. Выступая перед гостями праздника, аким г. Атырау Алимухаммед Куттумуратулы отметил положительную динамику развития города. - В этом году в Атырау будет построено рекордное количество жилья, в сельских пригородных округах проложены новые дороги, идет активное строительство детских садов и школ. Реализуются проекты по модернизации уличного освещения, поэтапно внедряется концепция общественного транспорта, в городе созданы хорошие условия для развития субъектов малого и среднего бизнеса. Сегодня благодаря социальной ответственности отечественных компаний и недропользователей город становится краше с каждым днем, в этом есть и ваша заслуга. Поздравляю всех жителей Атырау с Днем города и желаю здоровья и счастья вам и вашим семьям, - обратился к гостям праздника Алимухаммед Куттумуратулы. В продолжении торжества глава города наградил представителей компаний-спонсоров, а также предпринимателей-меценатов, которые на протяжении долгого времени реализуют социальные и благотворительные проекты в областном центре. Так, в рамках реализации программной статьи главы государства "Болашаққа бағдар: Рухани жанғыру" были награждены в различных номинациях - предприниматель Ибрагим Акдрашев, депутат Алибек Семгалиев, руководитель ансамбля "Омiр гүлі" Таныш Жакупова, предстатели компании "КТК и К" и мотоклуба "Wheels Brothers". Перед гостями выступили местные творческие коллективы региона, а также звезды казахстанской и российской эстрады - Мадина Садуакасова, Райм&Артур, Natan и MBAND. В завершении праздника почти для 20 тысяч гостей прогремел грандиозный музыкальный салют.