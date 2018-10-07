Фото предоставлено группой государственного языка и информации ДЧС ЗКО В городе Варна Республика Болгария, на берегу Черного моря завершился VIII Чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту среди юношей и юниоров и IV Чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту среди девушек и юниорок. Соревнования проходили по четырем видам соревнований. Это подъем по штурмовой лестнице на второй и третий этаж учебной башни, преодоление 100 метровой полосы с препятствиями, пожарная эстафета 4х100 метров и боевое развертывание от пожарной мотопомпы. Стоит отметить, что лучший результат по боевому развертыванию показал спортсмен из ЗКО Роман АНДРЮЩЕНКО. Спортсмен является студентом первого курса Уральского колледжа газа, нефти и отраслевых технологий и в столь юном возрасте стал обладателем титула чемпиона мира. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.