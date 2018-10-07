7 октября с 14.00 до 18.00 в центре «Luxe-English» пройдет День открытых дверей по адресу: р-н Строитель, 2/6, 3этаж (напротив ост. «Жигули»). Вы можете протестировать вашего ребенка, узнать его уровень знания английского языка и записаться на обучение. В центре действует осенняя акция: запишись на курсы до 15 октября и получи скидку 10%!

Казахский;

Китайский;

Математику;

Ментальную арифметику;

Шахматы;

Игре на гитаре.

- Обучение английскому языку у нас проходит по интенсивной оксфордской и кембриджской разговорной методике. Занятия проводятся 3 раза в неделю в удобное время для учащихся. Для вахтовых работников предоставляется ускоренная программа обучения. Также в нашем центре мы помогаем подготовиться ученикам к поступлению в Назарбаев интеллектуальную школу, а будущим абитуриентам к ЕНТ и международным экзаменам IELTS и FLEX, - рассказала руководитель образовательного центра «Luxe-English» Мария ИРГАЛИЕВА.В центре «Luxe-English» помимо английского языка преподают: