Развивать свой интеллект предлагает образовательный центр «Luxe-English»
Здесь дети и взрослые могут совершенствовать знание английского языка, а также изучать другие языки и развить свои интеллектуальные способности.
- Обучение английскому языку у нас проходит по интенсивной оксфордской и кембриджской разговорной методике. Занятия проводятся 3 раза в неделю в удобное время для учащихся. Для вахтовых работников предоставляется ускоренная программа обучения. Также в нашем центре мы помогаем подготовиться ученикам к поступлению в Назарбаев интеллектуальную школу, а будущим абитуриентам к ЕНТ и международным экзаменам IELTS и FLEX, - рассказала руководитель образовательного центра «Luxe-English» Мария ИРГАЛИЕВА.
7 октября с 14.00 до 18.00 в центре «Luxe-English» пройдет День открытых дверей по адресу: р-н Строитель, 2/6, 3этаж (напротив ост. «Жигули»). Вы можете протестировать вашего ребенка, узнать его уровень знания английского языка и записаться на обучение. В центре действует осенняя акция: запишись на курсы до 15 октября и получи скидку 10%!
В центре «Luxe-English» помимо английского языка преподают:
Казахский;
Китайский;
Математику;
Ментальную арифметику;
Шахматы;
Игре на гитаре.
Запомните адреса филиалов:
пр-т Абулхаир-хана, р-н Строитель 2/6, 3этаж( напротив ост. «Жигули»),
ул. Гагарина 89, остановка «Детсад» ТД START 0 этаж. Тел.:8 -776-916-31-40. Instagram: @luxe_english
