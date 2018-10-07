Фото с сайта allboxing.ru Долгожданный поединок между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Конором МакГрегором завершился досрочной победой российского бойца в четвертом раунде, сообщает корреспондент Vesti.kz. Первый раунд бойцы провели в партере. Хабиб в своем стиле доминировал, тогда как Конор всякий раз и безрезультатно пытался выйти из тисков россиянина. В начале второго раунда бойцы провели в стойке, где предпочтительнее выглядел Нурмагомедов. Но впоследствии Хабиб снова перевел ирландца в партер и едва не завершил бой досрочно, но Конору все-таки удалось дотерпеть до гонга. В третьем раунде МакГрегор более-менее выровнял положение к октагоне, и уже не было того преимущества у Хабиба. Но в четвертом Нурмагомедову удалось провести болевой прием и заставить Конора сдаться.