Таким образом, в Атырау положено начало реализации концепции общественного транспорта. До конца текущего года в город приедут еще 80 новых автобусов. -Проект реализуется на средства инвесторов, государство лишь выплачивает предпринимателю субсидии на кредит, выделенный на приобретение автобусов в рамках лизинга. В новом общественном транспорте уже установлена система электронного билетирования. Новые автобусы будут следовать по 14 маршруту ю, так как он в настоящее время является самым загруженным маршрутом, другие маршруты будут обновлены позже, - рассказал заместитель акима г.Атырау Мейрим Калауи. Отметим, что новые автобусы марки "Deo - 217" имеют 21 посадочное место, 2 сидения для людей с ограниченными возможностями и расчитаны на 75 стоячих мест. Длина общественного транспорта - 11 метров. - Сегодня нашей приоритетной задачей является реализовать новую концепцию общественного транспорта, этот вопрос находится на контроле акима области. В купе с внедрением электронного билетирования мы намерены увеличить налоговые поступления в бюджет, поменять систему пассажирских перевозок, улучшить состояние имеющегося общественного транспорта и поддерживать в хорошем состоянии вновь закупленный. Кроме того, на улицах, прошедших реконструкцию и расширение, мы установили 23 новые остановки, в следующем году намерены проложить 254 км тротуаров, - рассказал аким г.Атырау Алимухаммед Куттумуратулы. Напомним, что в мае текущего года аким Атырауской области Нурлан Ногаев на встрече с НПО региона сообщил, что в скором времени в областном центре начнет решаться проблема нехватки общественного транспорта. 15 сентября в городе Атырау в пилотном режиме была запущена новая система электронного билетирования, 6 октября городской автопарк пополнился двадцатью новыми автобусами. До конца 2018 года будут закуплены 80 автобусов.Камилла МАЛИК