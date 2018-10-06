Праздничные мероприятия начались с самого утра. Так, участие в открытом велопробеге приняли около двух тысяч человек. Победителей наградили по пяти номинациям. - Мы рады, что с каждым разом городской велопробег набирает все большее число участников не только из разных регионов Казахстана, но и из других стран. Сегодня, к примеру в велопробеге принял участие турист из Азербайджана, который прошел пешком больше 10 тысяч километров, обойдя страны СНГ, США и Африку, - рассказал руководитель городского отдела спорта и физической культуры Ринат Ибрагимов. На площади Султана Бейбарыса была организована ярмарка декоративно-прикладных изделий, концерт с участием местных творческих коллективов, а также открытый турнир по национальным видам спорта. В районе пирса у областного акимата прошел городской турнир по гребле на байдарках и каное. В ходе празднования Дня города аким Атырау торжественно разрезал торт длинной 10 м, шириной 80 см, испеченный специально для горожан. -Сегодня Атырау отмечает свой очередной день рождения. Город с каждым днем растет и процветает, приобретая новый архитектурный вид. В настоящее время в областном центре реализуется очень много проектов, которые призваны сделать его еще краше, чище и комфортнее. Желаю вам и вашим семьям здоровья, счастья и благополучия, - обратился к горожанам Алимухаммед Куттумуратулы. В продолжении празднования Дня города Атырау был открыт крытый аквапарк на 800 мест в мкр. Нурсая. Новый развлекательный объект построен по самым современным стандартам, здесь ежесменно будут дежурить до 18 спасателей. Завершатся праздничные мероприятия в 19.00 праздничным Гала-концертом с участием звезд казахстанской и российской эстрады на Площади Султана Бейбарыса. В 23.00 для гостей праздника прозвучит музыкальный салют.