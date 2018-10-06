Иллюстративное фото из архива "МГ" По его словам, общая готовность региона к отопительному сезону составляет 99%. - В настоящее время отремонтировано 580 котельных, 243,8 км тепловых сетей, 484,3 км сетей водоснабжения и водоотведения, 273,4 км сетей электроснабжения, 1 590 социальных объектов и 2 592 многоквартирных жилых домов. Для бесперебойного прохождения отопительного сезона бюджетным организациям в настоящее время поставлено 39 442 тонны твердого и 3 065 тонн жидкого топлива, - отметил спикер. Потребность в угле населения области составляет 40 880 тонн, из которых с угольных разрезов Шубаркуль, Майкубен, Экибастуз, Каражыра уже поставлено 10 640 тонн угля. Реализация угля производится с 12 железнодорожных тупиков. Ажиотажа среди населения нет. - Все производственные и социальные объекты готовы к предстоящему отопительному сезону. На сегодняшний день ведутся работы по подключению к теплоснабжению социальных объектов. Данный вопрос находится на постоянном контроле местных исполнительных органов и коммунальных предприятий, - заключил Каржаубай Ыбрайымулы.