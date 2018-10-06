Иллюстративное фото из архива "МГ" Глава государства отметил, что госслужащие проводят на совещаниях и заседаниях 100 часов в год. - В последнее время в разы выросло количество длительных заседаний, совещаний в правительстве, госорганах. За год 100 суток на совещаниях сидят. Слушайте, вы не даёте работать! Я же подписал указ: в правительство могут ходить только во вторник. Всё, не ходите! С утра - заседания, после обеда встречи, в понедельник я принимаю, четверг – отчёты в Парламенте, по пятницам - работа с акимами, - заявил Нурсултан Назарбаев. По словам президента, госслужащие должны работать семь часов по закону. А подготовленные заседания должны проходить полчаса, по тяжелым вопросам - час. - Давайте дадим ему нормально жить, иметь светлые мозги, чтобы завтра решать вопросы. Он сидит до 12 часов ночи. Бывают дни, когда правительство проводит с участием акимов и их заместителей семь совещаний в день. Бахытжан (премьер-министр. – прим.автора.), ты сам когда работаешь? Ничего не контролируется в стране. Только заседаете. Выполняйте порядок, который я установил, - отметил Нурсултан Назарбаев.