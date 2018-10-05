По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается дождь. Температура воздуха днем составит +11 градусов, ночью +5. 12 градусов тепла ожидается днем в Атырау. Ночью столбики термометров опустятся до +9. Дождь с грозой ожидается в Актау. Днем воздух прогреется до 17 градусов тепла, ночью ожидается 11 градусов тепла. Дождь и 11 градусов тепла прогнозируют синоптики в Актобе. Ночью температура воздуха составит +5 градусов.