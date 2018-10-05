В турнире приняли участие 15 команд из России, Мангистауской, Актюбинской, Восточно-Казахстанвской и Атырауской областей. Приняв участие в торжественной церемонии открытия, аким города Атырау Алимухаммед Куттумурат-улы выступил с приветственной речью, в ходе которой пожелал всем участникам успеха. Он высоко оценил развитие дзюдо в Атырау, и отметил не так давно прошедшее, достойное проведение Кубка мира по Парадзюдо. Большое количество таких турниров, заметил аким города, является явным подтверждением успешной работы. Отметим, что обладателем Кубка акима города стала команда Актюбинской области, ее участники получили денежный подарок в размере 300 тысяч тенге. В финале они выиграли у местных спортсменов специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва №1 со счетом 4: 2. Третье место разделили спортсмены спортивных школ №4 и №1.