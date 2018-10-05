Почетный педагог ЗКО Николай Вологин Сегодня, 5 октября, в областном акимате состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя. В нем приняли участие заслуженные педагоги региона. Учителей поздравил заместитель акима ЗКО Габидолла ОСПАНКУЛОВ. - В нашей стране проводится много работы для улучшения качества образования. Буквально сегодня наш президент в своем послании отметил важность роли учителя с современном обществе и поручил со следующего года разработать закон о статусе учителя. Ведь учитель должен учить. Вот этот главный принцип будет заложен в новом законе. Кроме того, глава государства поручил с 1 января повысить минимальный размер заработной платы в полтора раза. Хочу поздравить наших учителей с праздником. Самый главный труд - это ваш труд. Желаю вам успехов и в семье и в работе. Повышайте свой уровень знания, - отметил Габидолла ОСПАНКУЛОВ. Всем собравшимся были вручены грамоты и памятные подарки. Среди гостей был заслуженный учитель Мария АБДУШЕВА, которая поблагодарила замакима за теплый прием. Далее празднование продолжилось в зале казахского драматического театра имени Х.Букеевой. Здесь состоялся праздничный концерт "100 новых имен". В мероприятии приняли участие заслуженные педагоги, ветераны и учителя школ города. Для гостей был организован праздничный концерт с выступлением танцевальных коллективов, вокалистов и музыкальных ансамблей города. Габидолла ОСПАНКУЛОВ поздравил учителей и наградил победителей республиканских и областных конкурсов. В номинации "Лучший учитель" были награждены три педагога области. Им были вручены сертификаты, грамоты и денежное вознаграждение в размере 2,4 млн тенге каждому. - Я учитель географии средней школы имени С.Жаксыгулова Таскалинского района. Работаю 41 год. Работаю в той же школе, которую когда-то сам окончил. К этой награде я очень долго шел. Являюсь "Отличником образования РК", вошел в книгу почета "100 лучших педагогов дополнительного образования". Меня переполняют чувства. Очень рад. Все звонят, поздравляют. Сегодня меня наградили свидетельством "Лучший педагог" и я получил грант в размере 1000 МРП, - рассказал заслуженный педагог Николай ВОЛОГИН. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.