Сахар по 240 тенге за кило продают перекупщики, уверены в управлении.  Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в управлении предпринимательства ЗКО, на сегодняшний день основной запас сахара завозится из Российской Федерации (Краснодарский край, Тамбовская область, Воронежская область, Белгородская область) и Республики Беларусь. - Вместе с тем, с 1 октября возобновлено производство казахстанского сахара, запустились отечественные заводы Алматинской и Жамбылской областей (Коксу, Аксу, Меркенский заводы). Данными заводами в общей сложности, будет до конца года произведено 150 тысяч тонн сахара. Средняя цена на сахар по состоянию на 5 октября текущего года по области составляет 219 тенге за один кг. Так, например, в гипермаркете «Дина» цена на сахар составляет 190 тенге за 1 кг. В сети супермаркетов «Алтындар» сахар отпускается по 193 тенге за один кг. На рынке «Алтын Алма» цена за один килограмм сахара составляет 210-230 тенге. Самый дорогой сахар продается на рынках "Мирлан" и "Караван", там сахар продают по 220-240 тенге за 1 кг, - сообщили в управлении, отметив, что по информации ТОО «Шанс» в конце октября ожидается большая поставка из Республики Беларусь. Отпускаемая цена составит 215-217 тенге за один кг. В управлении предпринимательства уверены, что сахар по 240 тенге продают перекупщики. Напомним, уральцы пожаловались на подорожание сахара на рынках города. Так, если две недели назад килограмм сахара можно было купить за 190 тенге, то сегодня этот продукт на рынках продается по 240 тенге за килограмм. Тогда продавцы рассказали, что раньше покупали килограмм сахара по 170 тенге и продавали по 190. С прошлой недели поставщики повысили цену до 230 тенге за кг.