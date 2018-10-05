В преддверии празднования Дня города аким Атырау Алимухаммед Куттумуратулы навестил воспитанников детской деревни семейного типа «Шанырак». Сегодня здесь проживает 62 ребенка в возрасте от 3,5 до 18 лет. Шесть семей, в каждой из которых воспитывается по 10 детей, живут в отдельно оборудованных комнатах, где есть своя спальня, кухня, игровая и гостиная. По словам директора детской деревни семейного типа «Шанырак» Гульсары Ботатановой, 20% из всего числа ребят составляют дети - сироты, большая часть местных обитателей – дети, оставшиеся без попечения родителей. - Этот год стал для нашей деревни очень счастливым, нам выделили землю под строительство нового здания, так в настоящее время мы проживаем в здании бывшего детского сада. На данный момент ПСД на строительство новой деревни проходит госэкспертизу, мы очень надеемся, что в скором времени будем справлять с ребятами новоселье, - рассказала Гульсара Ботатанова. Аким города Атырау Алимухаммед Куттымуратулы поздравил детей с наступающим Днем города, а также вручил подарки каждому из местных обитателей. В знак благодарности ребята показали гостям концерт. - Как известно, 1 октября стартовал общереспубликанский месячник «Забота». В этот день для пожилых людей в Доме престарелых был организован благотворительный обед, сегодня мы навестили ребят из детской деревни «Шанырак». Эта работа будет продолжена и впредь, призываем всех жителей города Атырау поддержать данную акцию и уделить внимание людям, которые в этом действительно нуждаются, - призвал аким Атырау горожан. Отметим, что общереспубликанский месячник «Забота» продлится до конца октября, в течение 30 дней во всех регионах Казахстана проводится благотворительные мероприятия, а также акции добра и милосердия. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.Камилла МАЛИК