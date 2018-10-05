Министр ознакомился с деятельностью центральной районной больницы села Махамбет, Атырауского областного противотуберкулезного диспансера, областной больницы, а также посетил онкологический диспансер. Глава минздрава поручил обеспечить региональные медучреждения необходимым количеством специалистов и уделить внимание материально-технической базе. В частности, укомплектованности больниц и диспансеров современным медицинским оборудованием. - Одна из целей визита– ознакомление с работой и обеспеченностью медицинских учреждений области. В том числе разъяснение тех преобразований, которые намечены в системе здравоохранения. Все медучреждения и оказываемые ими услуги должны быть приведены в соответствии стандартам. Обеспечение объектов здравоохранения необходимыми медицинским оборудованием и главное, профессиональными кадрами играет главную роль в выполнении наших задач. Местные исполнительные органы, готовы оказывать всяческую поддержку по исполнению и созданию необходимых условий. Надеюсь, что это даст положительный эффект, - заявил Елжан Биртанов. Отметим, что 4-5 октября в Атырау проходит двухдневная межрегиональная конференция «Повышение качества и доступности медицинской помощи». В ходе конференции были обсуждены вопросы,поставленных перед системой здравоохранения в Послании Президента страны. В частности,это интеграция системы здравоохранения вокруг нужд пациента, приведение стандартов в соответствие с рекомендациями организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В ее рамках планируется достижение таких показателей, как снижение барьеров для развития частной медицины, дерегулирование и передача госфункций в независимую профессиональную среду, регулирование цен на лекарственные средства и медицинские изделия. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании