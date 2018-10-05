Иллюстративное фото из архива "МГ" Как заявил Нурсултан Назарбаев, нужны глубокие и качественные преобразования в работе правоохранительных органов. - Безопасность является неотъемлемой частью качества жизни. Сотрудники органов внутренних дел находятся на переднем фронте борьбы с преступностью и защищают от неё граждан нередко рискуя своими жизнями. Ведь за годы независимости погибли 770 полицейских. А то все думают, что полицейских надо плохими словами называть, а как чуть что, идут за помощью к ним, - заявил Нурсултан Назарбаев. Как отметил глава государства, общество ожидает коренного улучшения работы правоохранительных органов. В первую очередь это касается сотрудников полиции. - Полиция должна быть помощником человека, а не палкой для наказания, - заявил он. Нурсултан Назарбаев отметил, что считает генерала Калмуханбета Касымова самым опытным, честным и порядочным полицейским и поручил ему подготовить программы для модернизации органов внутренних дел. - Старт надо дать с 2019 года. В мире есть опыт, как работает полиция. Я вас уже направлял и в Германию, и в Грузию. Посмотрите как они поставили эту задачу. Полицейские не берут взяток, на улице не стоят, на машинах только ездят. Их количество маленькое. Во-первых, надо оптимизировать штатную численность МВД, избавить полицию от несвойственных функций. Полиция охраняет. Полиция там, полиция тут, полиция везде. Работа полиции – общественный порядок, все охранные функции накладываются на плечи, давайте в конце концов решим этот вопрос. У вас много начальства, учебных заведений из 12-15 учебных заведений, надо оставить пять. Все сэкономленные средства надо направить на повышение зарплаты полицейского, на решение жилищных и иных вопросов. Если не хватит, ещё посмотрим, - отметил Нурсултан Назарбаев. По словам главы государства, в подготовке кадров нужно брать пример с западных стран, а все сотрудники должны будут пройти переаттестацию. - Надо образованных взять. Полицейские академии на западе за шесть месяцев готовят полицейских, учат простым приёмам, законам, как обращаться с человеком, надевают погоны и идут работать. А у нас пять лет учим и кого выпускаем? (...) Дать хорошую зарплату юристам, и они будут работать. Во-вторых, надо утвердить новый стандарт полицейского, изменить систему карьерного продвижения, а также подготовку отбора кадров через полицейские академии. Все сотрудники должны пройти переаттестацию. Только лучшие должны остаться, а остальные уйти и набрать новых людей. В-третьих, будут внедрены новые форматы работы с населением. Надо перевести работу полиции на сервисную модель. В сознании граждан должно укрепиться что полицейские не карают, а помогают в трудной ситуации, - заявил Нурсултан Назарбаев. Глава государства поручил министру внутренних дел совместно с аппаратом и советом безопасности подготовить новую структуру правоохранительных органов на опыте других стран, а сокращения не должны быть в ущерб работы по борьбе с преступностью.