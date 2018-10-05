 Перейти к основному содержанию
Социум

В Атырау мать 8-летней попрошайки привлекли к отвественности

В суде установлено, что 35-летняя жительница города Атырау, являясь матерью восьмилетней девочки, не занималась своими обязанностями по воспитанию и обучению ребенка.
- Девочка попрошайничала с бабушкой возле центральной мечети, расположенной по улице Сатпаева города Атырау.  В суде женщина признала свою ошибку, - сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного суда  по делам несовершеннолетних Атырауской области.
Постановлением суда нерадивая мать  признана виновной по  ст.127 КоАП РК. На нее наложен штраф в размере 7 МРП на сумму 11 785 тенге. Постановление суда не вступило в законную силу.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Ерлан ОМАРОВ

Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить, то наш мессенджер всегда открыт для вас!

Поделиться новостью

gorod
gorod
editor
Предыдущая новость
Президент Казахстана поручил решить проблему позорных школ
Следующая новость
Лучшие должны остаться, а остальные уйти - Нурсултан Назарбаев о полицейских

Вам может быть интересно

Новости партнёров

Новости Республики