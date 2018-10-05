В Атырау мать 8-летней попрошайки привлекли к отвественности

В суде установлено, что 35-летняя жительница города Атырау, являясь матерью восьмилетней девочки, не занималась своими обязанностями по воспитанию и обучению ребенка.

- Девочка попрошайничала с бабушкой возле центральной мечети, расположенной по улице Сатпаева города Атырау. В суде женщина признала свою ошибку, - сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Атырауской области.

Постановлением суда нерадивая мать признана виновной по ст.127 КоАП РК. На нее наложен штраф в размере 7 МРП на сумму 11 785 тенге. Постановление суда не вступило в законную силу.