Иллюстративное фото из архива "МГ" Во-первых, Нурсултан Назарбаев поручил повысить качество дошкольного образования в стране. - Наука говорит, что ум ребёнка складывается до шести лет. Этим мы никогда не занимались. Весь мир об этом знает. Надо пересмотреть квалификационные требования, методы обучения, систему оплаты труда воспитателей и других работников детских садов. Министерству образования совместно с акиматами в этом году надо разработать соответствующую "Дорожную карту", - поручил Нурсултан Назарбаев. - Мы много сделаем. 95% детей ходят в детские сады. Когда такое было? Мы взялись и за последние пять лет сделали. А теперь давайте посмотрим качество, что там делается. По его словам, в стране есть дефицит школ, а также проблема переполненности, а именно трёхсменные школы. Для решения проблемы 2019-2021 годах дополнительно выделят 50 млрд тенге. - Нужно решить проблему этих позорных школ в конце концов, трехсменок. Вот представь: в восемь часов ребёнок приходит и до двух учится, через 1-3 часа заходит ещё один, он учится до семи, потом ещё третья смена до полуночи. Как это мы можем себе позволить? Как вы выделяется деньги? На 28 школ выделили деньги там, где они не нужны. Там малокомплектные школы. Вы знаете, что по Казахстану закрылось 1300 школ, потому что население уехало с этих мест. Надо смотреть, где строить. Там, где завтра уедут, зачем строить школы и больницу? Лучше помочь людям переехать и помочь им с жильём, - сказал президент. Кроме того, Нурсултан Назарбаев отметил необходимость проведения профдиагностики. - Методика обучения Назарбаев интеллектуальных школ должна стать единым стандартом для государственных школ. Это будет окончательное решение в череде бесконечных реформ школьного образования. Эти школы показали свою эффективность. Давайте её возьмем для остальных школ. Система оценки должна основываться на международных стандартах. Наши дети – это дети завтрашней планеты, мы должны их готовить. В школе нужно проводить профдиагностику, - сказал Наразбаев. - Учитывая важность детской безопасности, поручаю обеспечить оснащение 100% школ и детских садов системами видеонаблюдения, усилить работу школьных психологов и реализовать другие меры. Глава государства поручил разработать и принять в следующем году закон о статусе педагога. - Он должен предусмотреть все стимулы для учителей и работников дошкольных организаций. Сократить нагрузку, оградить от непредвиденных проверок, несвойственных функций. На местах на учителей взваливается всё что угодно. Выборы проводят учителя, агитацию ведут учителя, что-нибудь надо сделать. Это учителя! За это никто не платит им, - сказал президент. Также Назарбаев поручил в течение пяти лет довести расходы на образование, науку и здравоохранение из всех источников до 10% ВВП страны. - В течение пяти лет надо довести расходы на образование, науку и здравоохранение из всех источников до 10% ВВП страны. Особенно наука у нас отстаёт. Давайте поднатужимся и сделаем. Как страны ОЭСР. Финансирование нужно направить на реализацию намеченных реформ, которые обеспечат повышение качества обслуживания населения. Сейчас говорим: на 10% повысить. А куда? Правительство должно определиться в каждой отрасли, куда направить, и дальше мы поговорим об этом, - заявил глава государства.