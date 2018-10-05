Иллюстративное фото с сайта u-f.ru - Экспорториентированная индустриализация должна стать центральным элементом экономической политики. Правительству необходимо сфокусироваться на поддержке экспортёров обрабатывающего сектора прежде всего. Наша торговая политика должна перестать быть беззубой. Необходимо предать ей характер, направленный на продвижение наших товаров на региональные мировые рынки. Одновременно надо помогать нашим предприятиям осваивать широкую номенклатуру товаров народного потребления, развивать экономику простых вещей, - сказал Нурсултан Назарбаев. - Посмотрите, как защищает себя товаропроизводитель Беларуси. Что было с Кыргызстаном, когда мы перекрыли им дороги все, как они боролись? Наши молчат, ни с кем не спорят, потому что привыкли что только высшее руководство должно с кем-то спорить. По словам главы государства, каждый должен выполнять свои обязанности и защищать наш бизнес и прохождение его на другие рынки. - Поручаю Правительству направить дополнительно 500 миллиардов тенге на поддержку обрабатывающей промышленности и несырьевого экспорта в течение следующих 3 лет. Нацбанку для решения задачи доступного кредитования приоритетных проектов поручаю предоставить долгосрочную тенговую ликвидность в размере не менее 600 миллиардов тенге. Правительству совместно с Нацбанком нужно обеспечить строгий контроль за целевым использованием данных средств. Для реализации крупных, прорывных проектов следует рассмотреть вопрос создания Фонда прямых инвестиций в несырьевой сектор, который будет осуществлять свою деятельность на принципе соинвестирования с иностранными инвесторами, - заявил Нурсултан Назарбаев. Напомним, Нурсултан Назарбаев выступает с ежегодным посланием нарду Казахстана. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.