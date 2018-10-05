Фото с сайта akorda.kz В 10.00 (уральского времени) началось выступление президента с посланием народу Казахстана. По словам Нурсултана Назарбаева, ответом на глобальные вызовы и залогом успешности государства становится развитие его главного богатства – человека. - Рост благосостояния казахстанцев должен стать главным показателем. Я прошу всех акимов помнить и держать в голове это. Именно про этому параметру буду оценивать. Благополучие казахстанцев зависит от уровня доходов и качества жизни казахстанцев. Доходы растут, когда человек трудолюбив. Сегодня не вопрос предоставить рабочие место, вопрос в квалификации, нет квалификации – нет профессии. Только совместными усилиями мы сможем создать такое общество. (...) Поручаю Правительству с 1 января 2019 года повысить минимальную заработную плату в полтора раза – с 28 до 42 тысяч тенге. Это будет реальной помощью казахстанцам. Это напрямую увеличит оплату труда 1 млн 300 тысяч человек, работающих во всех отраслях, на предприятиях всех форм собственности, а также повышение коснётся 275 тысяч работников бюджетных организаций, чьи зарплаты вырастут в среднем на 35%, – сказал президент. - На эти цели из республиканского бюджета на 2019-2021 годы надо выделить 96 млрд тенге ежегодно. При рассмотрении бюджета, я думаю, Парламент это учтёт.