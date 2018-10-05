Огонь быстро охватил несколько этажей, пострадали 30 квартир. Сейчас стены дома в черной копоти, вчера он был обесточен от электричества, у подхода к дому били предупредительные ленты. Пострадавшим для ночлега предоставили места в гостинице. Как сообщили пожарные, по предварительной версии, загорание произошло от сигареты, попавшей на домашние вещи лежавшие балконе. Пожар начался с квартиры 69 на третьем этаже, и быстро перекинулся на другие квартиры. - Сигнал поступил в 15.03. В 16.05 пожар удалось потушить. Площадь возгорания составила 240 кв.м. С места пожара эвакуировали 200 человек. 15 оказали скорую медицинскую помощь. В результате пожара пострадали 30 квартир, одна выгорела полностью, - сообщили пожарные. На месте пожара побывали акимы области Бердыбек Сапарбаев и города Ильяс Испанов. Семьям, пострадавшим от пожара, окажут помощь, сообщили в акимате Актюбинской области. Напомним, многоэтажка загорелась в Актобе. Пожар начался на балконе третьего этажа и быстро перекинулся на другие квартиры.