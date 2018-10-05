Как рассказала председатель межрайонного суда по делам несовершеннолетних Слуканым КАДРАЛИЕВА, данный суд является судом смешанной юрисдикции и рассматриваются дела разного характера. Это и уголовные, гражданские и административные дела. За 9 месяцев нынешнего года 18 человек были лишены родительских прав, 24 дела оставили без удовлетворения и 33 заявителя забрали свои заявления. - По сравнению с прошлым годом наблюдается увеличение числа заявлений о лишении родительских прав. В прошлом 2017 году к нам поступило 71 заявление. Из них было удовлетворено 26 заявлений, 16 заявителям было отказано, остальные забрали свои заявления, - рассказала Слуканым КАДРАЛИЕВА. Стоит отметить, что шесть родителей были восстановлены в родительских правах. Кроме того, за 9 месяцев судом было рассмотрено 24 уголовных дела в отношении несовершеннолетних. По словам председателя суда, в отношении двух совершеннолетних, которые совершили преступления по статье 124 часть 1 УК РК - "Развратные действия в отношении заведомо малолетнего без применения насилия", суд вынес обвинительный приговор. Они были осуждены на 5 лет лишения свободы с лишением права заниматься педагогической деятельностью сроком на 7 лет. Также Слуканым КАДРАЛИЕВА отметила, что 7 уголовных дел в отношении несовершеннолетних были прекращены путем медиации. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.