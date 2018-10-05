Госуслуги в Казахстане можно получать по видеозвонку
Теперь почти 20 госуслуг можно получить по видеосвязи, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото предоставлено пресс-службой некоммерческого АО «Правительство для граждан»
Государственная корпорация «Правительство для граждан» вместе со специалистами компании CISCO разработала проект по удаленному оказанию государственных услуг в онлайн режиме.
Выяснилось, что сетевые технологии позволяют обратиться в единый контакт центр 1414 и подать заявку на получение услуги. С помощью видеозвонка можно получить адресные справки, справки о несудимости, о пенсионных отчислениях, о зарегистрированных правах, об отсутствии или наличии недвижимости и прочие. Кроме того, через видеозвонок можно подать заявку на получение ЭЦП и зарегистрироваться в базе мобильных граждан.
Стоит отметить, что пилотный проект запущен в отделениях городов Астана и Алматы.
Перечень услуг, доступных через видеозвонок:
1. Выдача информации о поступлении и движении средств вкладчика ЕНПФ;
2. Выдача адресных справок с места жительства;
3. Выдача сведений по учетам комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной Прокуратуры;
4. Регистрация в МГОВ;
5. Выдача физическим лицам справок о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество;
6. Выдача физическим лицам справок об отсутствии (наличии)недвижимого имущества;
7. Выдача и отзыв регистрационного свидетельства Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан (подтверждение ЭЦП); 8. Выдача справок о наличии личного подсобного хозяйства;
9. Выдача справки «О зарегистрированном юридическом лице, филиале или представительстве»;
10. Выдача справки «Об участии юридического лица в других юридических лицах»;
11. Выдача справки «Об участии физического лица в других юридических лицах»;
12. Выдача справки «О признании юридического лица бездействующим юридическим лицом или причастности его участников к бездействующим юридическим лицам»;
13. Выдача справки «О всех регистрационных действиях юридического лица»;
14. Выдача справки «О зарегистрированным юридическом лице на заданную дату»;
15. Выдача справки «О последних внесенных изменениях в учредительные документы»;
16. Выдача справки «О наложенных обременениях (арест) на долю юридического лица»;
17. Выдача справки о регистрации (перерегистрации) юридических лиц, об учетной регистрации (перерегистрации) их филиалов и представительств;
18. Подача заявки на выдачу ЭЦП.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!