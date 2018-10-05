Фото предоставлено пресс-службой некоммерческого АО «Правительство для граждан» Государственная корпорация «Правительство для граждан» вместе со специалистами компании CISCO разработала проект по удаленному оказанию государственных услуг в онлайн режиме. Выяснилось, что сетевые технологии позволяют обратиться в единый контакт центр 1414 и подать заявку на получение услуги. С помощью видеозвонка можно получить адресные справки, справки о несудимости, о пенсионных отчислениях, о зарегистрированных правах, об отсутствии или наличии недвижимости и прочие. Кроме того, через видеозвонок можно подать заявку на получение ЭЦП и зарегистрироваться в базе мобильных граждан. Стоит отметить, что пилотный проект запущен в отделениях городов Астана и Алматы. Перечень услуг, доступных через видеозвонок: 1. Выдача информации о поступлении и движении средств вкладчика ЕНПФ; 2. Выдача адресных справок с места жительства; 3. Выдача сведений по учетам комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной Прокуратуры; 4. Регистрация в МГОВ; 5. Выдача физическим лицам справок о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество; 6. Выдача физическим лицам справок об отсутствии (наличии)недвижимого имущества; 7. Выдача и отзыв регистрационного свидетельства Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан (подтверждение ЭЦП); 8. Выдача справок о наличии личного подсобного хозяйства; 9. Выдача справки «О зарегистрированном юридическом лице, филиале или представительстве»; 10. Выдача справки «Об участии юридического лица в других юридических лицах»; 11. Выдача справки «Об участии физического лица в других юридических лицах»; 12. Выдача справки «О признании юридического лица бездействующим юридическим лицом или причастности его участников к бездействующим юридическим лицам»; 13. Выдача справки «О всех регистрационных действиях юридического лица»; 14. Выдача справки «О зарегистрированным юридическом лице на заданную дату»; 15. Выдача справки «О последних внесенных изменениях в учредительные документы»; 16. Выдача справки «О наложенных обременениях (арест) на долю юридического лица»; 17. Выдача справки о регистрации (перерегистрации) юридических лиц, об учетной регистрации (перерегистрации) их филиалов и представительств; 18. Подача заявки на выдачу ЭЦП. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.