На конференцию собрались представители медицинских организаций, заместители акимов Актюбинской, Мангистауской, Западно-Казахстанской областей, представители министерства здравоохранения, общественного развития, финансов, труда и социальной защиты населения. Главным спикером конференции выступил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов. По словам министра, несмотря на положительные результаты деятельности национальной системы здравоохранения, сохраняются проблемы доступности и качества медицинского обслуживания, обеспеченности и квалификации медицинских кадров на местах. - Мы проанализировали все жалобы и обращения населения. На первом месте это, безусловно, качество медицинского обслуживания. Понятие это достаточно широкое. Прежде всего, это доступность врачей, как человеку в случаи болезни попасть к нужному врачу, как пройти полностью необходимые процедуры, обследование, лечение, - сказал Елжан Биртанов. - Есть неудовлетворенность пациентов. Зачастую эта неудовлетворенность интерпретируется как низкая квалификация врачей. Да, есть такая проблема, в том числе и нехватки медицинских работников. Зачастую это вопросы коммуникативных способностей, правильного донесения до пациентов необходимых рекомендаций. На втором месте вопросы доступности лекарств и медицинских технологий. Очень много жалоб на грубость, проблема скученности очередей. Вот это можно назвать основными, общими проблемами. Мы считаем, что министерство должно выявлять проблемы и принимать системные меры. Разумеется, мы держим все проблемные вопросы на контроле, по каждому конкретному случаю, мы всегда имеем свою позицию. Но, все-таки эта проблема должна решаться на местном уровне, на уровне территориальных подразделений, главных врачей медучреждений, акимов на местах. Мы должны смотреть вглубь, на масштаб проблем. И принимать шаги на уровне законодательств, на уровне финансирования, подготовки кадров которые бы эти проблемы решали. Как отметил министр, на сегодня нагрузка на одного врача, в среднем, составляет 1900 человек, в городских поликлиниках доходит до 3 тысяч. - Получается, что у нас там вместо двух врачей работает один. И это далеко не всего дефицит кадров. К сожалению, создали такую систему финансирования, когда главным врачам выгодно, чтобы у них был дефицит кадров. Потому что финансирование первички у нас подушевое. Далее, мы разработали норматив, суть которого в том, чтобы увеличивать количество поликлиник. И уменьшить количество больниц и больничных коек. Чем больше будет врачебной практики, чем больше поликлиник, тем меньше у нас будет больных требующих стационарного лечения. На начало 2017 года у нас на одну больницу было 130 коек. Это не больница даже, это отделение, так скажем, - отметил министр. - Необходимо, чтобы в крупных городах к примеру должно быть 2-3 больницы на 1,5-2 тыс коек. У нас в одной больнице доходит до 7-8. Поэтому мы пошли на объединение, на сегодня 32 больницы объединились. Экономия в год составляет 27 млрд тенге. Это, в среднем, по 100 тыс тенге в месяц на каждого врача в нашей стране, мы можем экономить. Из-за этого содержим огромную армию главврачей, администраторов, бухгалтеров и т.д. Биртанов подчеркнул, что для решения вышеуказанных проблем министерством проводится комплекс мероприятий по улучшению качества медицинской помощи. В частности, разработана и внедряется новая модель Гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) с четкими границами обязательств государства, одновременно с внедрением обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). - Пакет гарантированного объема бесплатной медицинской помощи станет минимальным социальным стандартом для всего населения. Он будет включать первичную медико-санитарную помощь, экстренную медицинскую помощь, клинико-диагностические услуги, бесплатное лекарственное обеспечение, плановую стационарную помощь при основных, в том числе социально значимых заболеваниях, - сказал Елжан Биртанов. Министр обратил внимание на то, что в рамках внедрения новой модели ГОБМП предлагается продолжить трансформацию малоэффективной диспансеризации 262 групп болезней в программу управления тридцатью группами болезней. Включая социально значимые болезни, такие как артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, онкология, туберкулез и другие, что обеспечит контроль над основными заболеваниями, определяющими около 70% смертности, 80% заболеваемости, а также продолжительность жизни населения. Внедрение новой модели позволит поэтапно ликвидировать дефицит финансирования за счет государственного финансирования ГОБМП и взносов в Фонд социального медицинского страхования. На сегодняшний день Фондом аккумулировано около 100 млрд тенге, к 2020 году эта сумма увеличится до 217 млрд тенге. Это обеспечит долгосрочную финансовую устойчивость системы здравоохранения. Министр также заострил внимание на том, что в настоящее время доля компактных центров первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) в структуре объектов составляет всего 2,3%. Основную долю в структуре объектов ПМСП составляют крупные поликлиники, где на 1 объект приходится более 20 участков, что создает проблемы по скученности врачей в одном месте, наличию очередей на прием и отсутствию шаговой доступности услуг. Елжан Биртанов коснулся и темы дерегулирования, снижения барьеров для бизнеса и развития конкуренции в системе здравоохранения. В частности, он отметил, что в целях повышения конкуренции на рынке медицинских услуг была проведена работа по увеличению доли частных поставщиков в системе гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Проводится совершенствование информационных систем, формирование потребности и мониторинг использования лекарственных средств персонифицировано по каждому пациенту. Это дает возможность точного пофамильного планирования закупа, выдачи и списания лекарственных средств, а также прямой контроль над остатками лекарств на местах, - подчеркнул Биртанов. Заместитель акима Атырауской области Нурсауле Сайлауова озвучила основные направления развития здравоохранения и реализации мер по внедрению обязательного социального медицинского страхования на региональном уровне. В Атырауской области на сегодня 141 медучреждение оказывают медпомощь и консультацию пациентов. В 2018 году общий объем финансирования сферы здравоохранения области составил 27,9 млрд тенге. - Одна из проблем сферы здравоохранения региона – дефицит кадров. Для решения этих проблемных вопросов в области проведена масштабная работа. В частности, для привлечения медработников в регион решаются жилищные вопросы, для 72 врачей выделены служебные квартиры. Ежегодно выделяются гранты на подготовку молодых специалистов. В 2017 году было выделено 35 грантов, в текущем году – 54 гранта, - сказала Нурсауле Сайлауова. – Разработан соцпакет для медицинских работников. На сегодня, по итогам восьми месяцев текущего года 1462 медиков оказали медицинские услуги для 625 тыс населения региона. В двух городских больницах внедрена универсально-прогрессивная модель патронажного медсестринского обслуживания. Обучение прошли более 100 медработников. Кроме этого на базе городского родильного дома и при Атырауском медицинском колледже открылся симуляционный центр и класс, оснащенный самым современным оборудованием. Это позволит повысить уровень профессионализма наших врачей и студентов. Актуальные вопросы повышение качества и доступности медицинской помощи были озвучены в докладах председателя Комитета по делам гражданского общества Министерства общественного развития Алии Галимовой, вице-министра труда и социальной защиты населения Наримана Мукушева. Были обсуждены вопросы роли гражданского общества в вопросах вовлечения в системы социального обеспечение, а также формализации самостоятельно и неформально занятого населения. О расширении охвата налоговым статусом граждан при внедрении обязательного социального медстрахования и всеобщего декларирования рассказал заместитель председателя Комитета государственных доходов Минфина РК Мади Такиев. Участники конференции обменялись мнениями и высказали свои проблемные вопросы, которые станут полезными при принятии законодательных норм для повышения качества и доступности медицинской помощи.