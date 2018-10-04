На Западе Казахстана ожидаются дожди.  По данным РГП "Казгидромет", 5 октября в Уральске ожидается дождь. Днем температура воздуха составит 12 градусов тепла, ночью +8. Дождь ожидается и в Атырау. Днем столбики термометров покажут +17 градусов, ночью +14. В Актау ожидается дождь с грозой. Днем синоптики прогнозируют 17 градусов тепла. 16 градусов тепла и дождь ожидаются днем в Актобе. Ночью температура воздуха составит +12.