По данным ДЧС, сообщение о пожаре в девятиэтажном доме по улице Абилкайыр хана поступило в 15.03. - В 15.11 служба пожаротушения прибыла на место происшествия. В 15.50 пожар был локализован, а в 16.05 пожар был полностью ликвидирован. Эвакуировано 200 человек, 3 человека спасено, - рассказали в ДЧС Актюбинской области. Выяснилось, что в тушении пожара было задействовано 37 человек личного состава и 7 единиц техники. На месте продолжаются разведывательные работы. По предварительным данным, пострадавших нет. Стоит отметить, что акиматом города совместно с ДЧС создана специальная комиссия, которая определит причины возникновения пожара и причиненный ущерб. Местными исполнительными органами будет оказана необходимая помощь семьям, пострадавшим в результате пожара.