В ходе мониторинга законности и обоснованности формирования цен на медицинские услуги прокуратурой Атырау установлено, что поликлиниками города при определении цены на стоимость услуг по выдаче справок формы 086У и 083У в статью затрат необоснованно включены расходы по заработной плате специалистов и прочие издержки. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования стоимость госуслуг по выдаче справок формы 086У и 083У снижена в 2 раза или с 7 990 до 3 875 тенге и с 5 070 до 2810 тенге соответственно. ​ - ​Анализ показал, что аналогичная ситуация в области ценообразования на госуслуги сложилась и в Атырауском областном центре психического здоровья. ​Здесь по акту надзора стоимость справок о состоянии учета снижена с 1200 до 1000 тенге, а для допуска на управление транспортом, ношение оружия и т.п. с 3500 до 3100 тенге. ​Таким образом, прокуратурой области пресечена незаконная практика завышения цен на госуслуги, чем защищены права неограниченного круга лиц, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Атырауской области.