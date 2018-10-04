15 учеников и один педагог были госпитализированы с СОШ №40, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения ЗКО Айнагуль САКПУСУНОВА, вызов на станцию скорой помощи поступил в 11.24. - В 11.30 на место происшествия прибыла первая бригада скорой помощи. Всего на месте работали пять бригад. Как выяснилось, дети отравились неизвестным веществом. Изначально вызов поступил на троих детей. Жалобы были на недомогание. Врачи их госпитализировали. Позже в детскую больницу было доставлено еще 12 школьников, которые в это время тоже находились рядом и, возможно, тоже подверглись влиянию этого вещества. В течение дня медики наблюдали за состоянием детей. Диагноз - отравление неизвестным химическим веществом легкой степени. Они направлены на амбулаторное лечение и в настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает, - рассказала Айнагуль САКПУСУНОВА. Стоит отметить, что с места происшествия также был госпитализирован педагог. 27-летней учительнице был поставлен диагноз отравление неизвестным химическим веществом в легкой степени. -Помимо этого она очень испугалась. Поэтому, в данный момент, учитывая её эмоциональное состояние, рассматривается вопрос о её госпитализации в городскую многопрофильную больницу, - заявила Айнагуль САКПУСУНОВА. Напомним, около полудня 4 октября из школы были эвакуированы свыше 300 детей, а также работники школы. Пятерых детей и педагога увезли в больницу.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.