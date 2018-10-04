- Доверие населения к власти начинается с добросовестной работы каждого государственного служащего. Необходимо построить таким образом работу, чтобы на своем месте государственный служащий не только профессионально относился к своей работе, но и был предельно честен, добросовестен, - обратился Алтай Кульгинов. - Президент Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев подчеркивает, что без участия общества нельзя победить коррупцию. Каждый гражданин должен, в первую очередь, начать с себя. Быть бдительным как по отношению к себе, так и проявлять нулевую терпимость к любому факту проявления коррупции. По словам главы региона каждый руководитель на местах обязан проводить профилактическую антикоррупционную работу со своими сотрудниками, чтобы они не были подвержены коррупционным рискам. Каждый факт коррупции подрывает авторитет государственных служащих, доверие к нему общества. - Не давать и не брать взятки, не идти на поводу у недобросовестных граждан, нарушая закон. Это должно стать принципиальной позицией каждого гражданина нашей страны. Честь, совесть, патриотизм и гражданский долг – вот первоочередные ценности казахстанца. Казахстан переживает сейчас не просто модернизацию, а коренное изменение общественных, государственных и экономических устоев. Поэтому сегодня, как никогда, важна гражданская позиция каждого человека – борьба с коррупцией дело каждого, кто хочет жить в свободном от мздоимства и взяточничества обществе. Только объединив усилия, можно победить социальное зло – коррупцию,- отметил аким ЗКО.