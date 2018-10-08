Началу матча предшествовала красочное ледовое шоу и приветствие акима области Бердыбека Сапарбаева. - Сегодня исторический день - впервые спустя 28 лет актюбинцы участвуют в молодежной хоккейной лиге Казахстана. Это результат проводимой по поручению Главы государства планомерной работы по развитию массового спорта. Расширяется инфраструктура для занятий зимними видами спорта – сегодня мы открываем Ледовую арену, ранее был построен первый хоккейный модуль «Олимп», где сейчас занимаются около 900 детей. Накануне Президент страны обратился с Посланием к народу Казахстана, в котором поставил задачу по дальнейшему развитию массового спорта и строительству современных физкультурно-оздоровительных комплексов. Работа в этом направлении будет продолжена, - подчеркнул аким региона. Открытие сезона в молодёжной хоккейной лиге состоялось под куполом нового Ледового дворца, построенного в рамках ГЧП с участием словацких инвесторов «H+H TECHNIKА». Это международная компания, реализующая комплексный подход в строительстве ледовых арен с разной вместимостью и логистикой «под ключ». Компания предоставляет услуги на рынках Словакии, Чехии, России, Австрии, Украины. Учредители компании – профессиональные хоккеисты, руководящие хоккейными школами. Стоимость реализованного в Актобе проекта - 3,8 млрд. тенге, из которых 70% профинансировано иностранным инвестором. - Мы построили больше 30 высокопрофессиональных катков во всем мире, в Казахстане это первый наш проект. Эта арена полностью соответствует последним мировым технологиям, можно проводить даже чемпионаты мира. Мы сами производители оборудования, производим с 1993 года. Каждый год технологии улучшаются. Установленное здесь оборудование позволяет многое, к примеру, контролировать температуру льда, в том числе выстраивать разную температуру по секторам. Мы также помогли в создании хоккейной команды «Актобе» и пригласили главным тренером Юлиуса Пензеса из Словакии, ранее тренировавшего команду «Иртыш», трехкратного чемпиона Казахстана, - сообщил один из учредителей «H+H TECHNIKА» Ян Хован. Ледовая арена позволит круглогодично проводить профессиональные соревнования не только по хоккею, но и по фигурному катанию, баскетболу, мини-футболу, боксу, большому теннису, гимнастике, а также даст возможность проводить зрелищные культурные мероприятия на должном техническом уровне. Общая площадь спортивного комплекса – 8500 кв.м., площадь ледового катка – 28х58 м. Арена вмещает более 2500 зрителей. Двери Ледового дворца будут открыты не только для спортсменов-профессионалов, но и для любителей, а также для всех желающих принять участие в массовых катаниях на коньках. Помимо арены, комплекс включает в себя конференц-зал, тренажёрный зал, магазин спортивных товаров, офисные помещения и кафе. Встреча «Актобе» и «Кулагера» завершилась со счетом 7:1 в пользу актюбинцев.