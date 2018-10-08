Иллюстративное фото с сайта kapital.kz Иллюстративное фото с сайта kapital.kz

В финансовом регуляторе пояснили, что негативные новости с мировых рынков, которые лишь частично напрямую затрагивают Казахстан, привели к чрезмерной реакции участников внутреннего валютного рынка и их клиентов. В результате наблюдалось увеличение спроса на иностранную валюту на фоне снижения ее предложения.

При этом ситуация на мировых товарных и финансовых рынках формировалась разнонаправленно. Мировой рынок нефти характеризовался ростом цены, которая достигла максимальных значений с декабря 2014 года. Финансовые рынки развивались под воздействием обострения торговых конфликтов и нарастанием напряженности между крупнейшими экономиками мира. Санкционная и протекционистская политика США, а также продолжающийся цикл повышения ставок Федеральной резервной системой США обусловили изменение направленности потоков капитала в пользу развитых рынков.

Наиболее важным внешним фактором, оказавшим негативное влияние на внутренний валютный рынок в начале сентября, стало ослабление российского рубля на фоне геополитических событий.

Для предотвращения усиления девальвационных ожиданий и с целью стабилизации внутреннего валютного рынка Национальный Банк впервые с октября 2017 года принял решение провести валютные интервенции. Так, в период с 5 по 7 сентября 2018 года в условиях отсутствия предложения иностранной валюты Национальный Банк осуществил продажу 520,6 миллиона долларов. Доля участия Национального Банка в эти дни составляла около 80 процентов от общего объема торгов на валютной бирже, но в целом за месяц доля участия НБРК составила 13,6 процента.

В условиях волатильности обменного курса населению и организациям в случае отсутствия объективной потребности в иностранной валюте Национальный Банк рекомендует воздерживаться от перевода активов из одной валюты в другую. Покупка валюты на пике котировок увеличивает риск потери сбережений.