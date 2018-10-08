Как рассказали соседи, тела были обнаружены 6 октября около полудня. - В обед в эту квартиру пришла женщина, которая делает уборку. Видимо, это она первой нашла трупы. Вызвала полицию. Сотрудников было очень много. Они работали здесь целый день. Ходили по всему дому. Ко мне тоже приходили три раза. Спросили - может я слышала что-то. Сказали, что нашли трупы двоих молодых ребят. А уже в воскресенье сотрудники привезли парня в наручниках. Они зашли в квартиру, в магазин напротив. Фотографировали здесь все. Потом уехали. Продавщица сказала, что три парня накануне заходили к ним и покупали продукты, алкоголь, - рассказала жительница дома Раиса ШИШКИНА. Стоит отметить, что в доме, где произошло преступление большинство квартир сдаются посуточно. По словам соседей, здесь часто слышны крики, скандалы, доходят даже до драк. В пресс-службе ДВД ЗКО пообещали прокомментировать происшествие позже.