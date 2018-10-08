Им стал уже бывший начальник городского отдела ЗапКазРЭК Сергей ДОЛЯ.  Фото предоставлено пресс-службой акимата Уральска Как сообщили в акимате Уральска, по решению конкурсной комиссии, на должность заместителя акима города Уральска назначен Доля Сергей Евгеньевич. Сергей Доля назначен вместо Алтынбека Кайсагалиева, который сейчас возглавляет управление строительства ЗКО.
Доля Сергей Евгеньевич. Образование – высшее. Окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт по специальности «Инженер-механик». В разные годы работал: - контролер отдела сбыта, начальник абонентского участка отдела сбыта и реализации, мастер абонентского участка отдела по учету и сбыту электроэнергии городского филиала АО «Уральскэнерго» - инженер по надзору за кабельными трассами ПТО, инженер по надзору за кабельными линиями КЛ и ТП, начальник службы КЛ и ТП, главный инженер городского филиала АО «ЗапКаз РЭК» С января 2013 года - начальник городского филиала АО «ЗапКазРЭК».
 