Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", 9 октября в Уральске ожидается переменная облачность. Столбики термометров покажут 17 градусов тепла днем и 5 градусов тепла ночью. В Атырау также переменная облачность. Днем +20, ночью +8 градусов. По прогнозам синоптиков, в Актобе ожидается погода без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до +20 градусов, ночью ожидается 4 градуса выше нуля. В Актау ясная погода без осадков. Днем ожидается 20 градусов тепла, ночью +12.