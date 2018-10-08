Главным спортменом региона стал Ринат Ибрагимов, уроженец Атырауской области, ранее занимавший должность руководителя городского отдела физической культуры и спорта. Ринат Ибрагимов окончил факультет физической культуры и спорта Атырауского государственного университета им. Х. Досмухамедова.. С 1 января 2009 года - тренер-преподаватель по борьбе дзюдо, государственного учреждения «Атырауская областная детско-юношеская спортивная школа №1». С 2013 года - тренер-преподаватель по самбо. В 2016 году - директор Детско-юношеского клуба физической подготовки «Барыс». С 2017 года – директор клуба по водным видам спорта города Атырау. До назначения руководителем управления физической культуры и спорта Атырауской области занимал должность руководителя городского отдела физической культуры и спорта. Трудовой путь нового руководителя ознаменован большими достижениями в спорте. Завоевал серебряную медаль Чемпионата Азии 2008, проходившего в Южной Корее. Представлял Казахстан на Пекинской Олимпиаде. В 2009 году принял участие в Чемпионате мира в Роттердаме. Участник Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Обладатель кубка мира по дзюдо. - Ваши достижения в спорте, уверен, позволят вам поднять спортивные показатели региона, - сказал Нурлан Ногаев. – В области ежегодно проводятся многочисленные спортивные мероприятия республиканского и международного масштаба. Ваш опыт набранный, в том числе, и в должности руководителя городского отдела физической культуры и спорта, позволит поднять планку спортивной общественности на новый уровень. Глава государства уделяет большое внимание здоровью нации, в том числе и занятию массовыми видами спорта. Наша задача, на региональном уровне, сделать все необходимое для выполнения поставленных задач. Новый руководитель управления спорта поблагодарил акима области за оказанное доверие и заверил, что приложит все усилия для качественной реализации поставленных задач.Ерлан ОМАРОВ