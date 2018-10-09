no face hacker В ведомстве сообщили, что хакерская DDoS-атака на ведущий образовательный портал Казахстана произошла 4 октября. "Разработчики портала Kundelik.kz сообщают, что в настоящее время возможно значительное уменьшение скорости доступа к порталу и системе отчетности для государственных органов. АИС Kundelik в целях обеспечения защиты персональных данных пользователей располагается на серверах Национального оператора информатизации АО "Национальные информационные технологии" и защищается на уровне сервисов "электронного правительства", - заявили в МОН. Сообщается, что техническими специалистами АО "НИТ" и ведущими специалистами телекоммуникационных операторов (АО "Казахтелеком", РГП "ГТС", АО "Транстелеком", АО "Кселл" и другими) проводятся мероприятия по защите информационных систем, включая портал Kundelik.kz, для полного устранения последствий атаки извне и восстановления скорости доступа к системам. В МОН отметили, что сложившаяся ситуация не является предметом сбоя или каких-либо технических неполадок на стороне АО "НИТ". "Ведется совместная усиленная работа по противодействию DDoS-атакам, поступающим из зарубежных стран. Все данные пользователей портала - персональная информация, отметки об успеваемости, посещаемости, выданные домашние задания - находятся в периметре информационной безопасности АО "НИТ" и не будут затронуты. О полном восстановлении работоспособности системы и разрешении ситуации будет сообщено дополнительно", - добавили в министерстве. Отметим, что вечером 8 октября портал остается недоступен для некоторых пользователей Сети. Kundelik - это национальная система электронных дневников и журналов в общеобразовательных школах Казахстана. К системе подключены более 6 тысяч школ, зарегистрировано более 4 миллионов пользователей.