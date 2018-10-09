Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск, в связи с ремонтными работами по улице Курмангазы с 8 по 11 октября перекресток улиц Курмангазы и Сарайшык будет закрыт. - Движение общественного транспорта будет осуществляться по улице Ихсанова, Кердери и Молдагалиева. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим автолюбителей заранее планировать свой маршрут, - сообщили в отделе ЖКХ города Уральск.