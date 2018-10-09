По информации ДЧС, пожар произошел 8 октября на балконе квартиры, расположенной по адресу мкр. Авангард 4, в третьем доме. - Огонь распространился с балкона на гостиную комнату. На месте работали пожарные расчеты ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ, - сообщили в ДЧС. О других подробностях происшествия пожарные не сообщили. NuaN5VPAN7Y Ерлан ОМАРОВ