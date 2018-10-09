Ее нашел участковый Акжайыкского РОВД, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
По словам замначальника УВД г. Уральска Нурлана БИСЕНОВА, 38-летняя Иралия КАМЫШЕВА пропала 13 сентября и заявление о пропаже было внесено в реестр досудебных расследований.
- На розыск женщины были подключены все сотрудники не только УВД города, но и ДВД области. Принятыми мерами 8 октября на территории Акжайыкского района было установлено местонахождение гражданки Камышевой и она была доставлена в УВД города. Женщина заявила, что по собственному желанию ушла из дома и о том, что её ищут узнала только от сотрудников полиции, - рассказал Нурлан БИСЕНОВ.
Как рассказала сама Иралия, она находилась в отдаленной чабанской точке Акжайыкского района. Туда она уехала добровольно.
- Ситуация с супругом у нас в семье очень непростая. Он меня много лет избивал, мучил. Можно сказать, я была у него в рабстве. Не пускал меня на работу. Я боялась. Заявление не писала, потому что меня бы сразу выгнали из дома. А идти мне с детьми некуда, жить негде. В последний раз он меня вообще пытался убить, изрезал ножом лицо. Дети дали мне денег и я уехала, - рассказала Иралия КАМЫШЕВА.
По словам женщины, она неоднократно уходила из дома. Но по разным причинам возвращалась.
- На этот раз я уехала в район, устроилась на работу. Планировала накопить денег и забрать детей к себе. Ведь это мои дети и я бы их не бросила никогда. Я не знала, что меня ищут. Он же сам меня выгнал. Зачем ему меня искать? - рассказала женщина.
По словам Иралии, она неоднократно пыталась связаться со старшей дочерью. Однако, по непонятным причинам, у неё это не получилось.
Также Иралия заявила, что намерена написать заявление на гражданского супруга.
В полиции ответили, что если женщина подаст заявление, то по данному факту будет начато досудебное расследование.
Между тем, гражданский муж Иралии Дмитрий заявил, что женщина выпивает и время от времени уходит из дома на длительный срок.
- До этого она два года не пила, потому что я её контролировал. У неё нервно-алкогольный синдром. Она не признает свою болезнь, может наговорить все что угодно. Главное - сама в это верит. Но на этот раз мы обязательно её будем лечить. Иралия нуждается в лечении. Я её вчера хотел забрать из УВД. Но нам её не отдали. Сказали, что привезут сегодня. Вот, сидим, ждем. Дети болеют. У средней дочери внутричерепное давление. Все на нервах. Она, говорят, вчера ещё написала на меня заявление, якобы я её избивал. Это неправда. На соседку, которая это подтвердила, я подам в суд за клевету, - рассказал Дмитрий.
Напомним, 38-летняя Иралия Камышева ушла из дома 13 сентября
, телефон она оставила дома. По словам мужа Дмитрия, женщина заехала к подруге в район 3 школы. Ушла от неё. С собой взяла сумку с документами. При себе были наличные деньги, около 55 тысяч тенге. Позже сумку нашел таксист в парке отдыха, однако денег там уже не было.
По словам Дмитрия, у Иралии с 2007 года есть проблемы со здоровьем.
