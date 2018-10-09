Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным полиции, за девять месяцев в области с помощью камер фиксации нарушений ПДД выписано штрафов на сумму более 12 миллионов тенге. Из них взыскано более 6 млн тенге. - Всего за указанный период было зафиксировано порядка 1860 нарушений правил дорожного движения. По области функционирует 13 комбинированных и интеллектуальных систем фиксации нарушений ПДД, - добавили в пресс-службе.