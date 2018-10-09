В рамках реализации программной статьи главы государства "Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру" депутат городского маслихата Алибек Семгалиев построил школе №23 новую теплицу, сообщает корреспондент портала  "Мой ГОРОД". Впервые в Атырау при средней школе открылась теплица. Необычный подарок  для коллектива и учащихся средней общеобразовательной школы №23 имени Ахмета Байтурсынова сделал член Атырауской городской фракции партии «Нұр Отан», депутат городского маслихата Алибек Семгалиев. - Это наш долг - воспитывать в молодежи чувство патриотизма и трудолюбие. Поэтому, когда руководство школы №23 обратилось ко мне с проектом строительства теплицы, я сразу его поддержал. Теплица оснащена всей необходимой коммуникацией и готова к эксплуатации. Главное - что дети рады. Члены кружка "Фитодизайн" успели даже посадить первый семена, которые, надеюсь, принесут богатый  урожай. Уверен, что в марте следующего теплица превратится в настоящий зеленый уголок,  - рассказал Алибек Семгалиев. Отметим, что проект "Экологическая теплица" при школе подразумевает расширение знаний учеников о видах растений, способах посадки и практические уроки по биологии. Таким образом, дети параллельно  теории, применять полученные знания на практике. Напомним, что депутат и меценат Алибек Семгалиев в июне текущего года подарил дом отцу-одиночке, который воспитывает четверых детей. Камилла МАЛИК