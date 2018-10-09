Обязательное условие для консультации иметь при себе все документы, имеющиеся на руках по Вашему вопросу. Тел.: 8 705 796 12 26, 8 777 761 12 35 Адрес: ул. Курмангазы, 80 каб. №3 (напротив ТД "Азиза").

12 октября с 09.00 до 17.00 специалисты BS Company будут консультировать любого обратившегося по вопросам: - семейного права (бракоразводные дела, раздел имущества, общение с детьми и т.д.); - земельного и имущественного права; - трудовых отношений; - экономические споры (физические и юридические лица); - наследственных прав;